«Арсенал» готовит для Салиба новый контракт на фоне интереса «Реала» к игроку

Дата публикации: 02-03-2025 23:43

«TBR Football» информирует, что «Арсенал» готовит предложение по продлению контракта для Вильяма Салиба.



«Пушкари» начали активную работу над новым соглашением с защитником после того, как стало известно об интересе к нему со стороны «Реала». Лондонцы готовы увеличить защитнику зарплату до 0,25 млн фунтов в неделю, что сделает его одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды.



«Канониры» выкупили права на Салиба в 2019 году у «Сент-Этьена» за 30 000 000 евро. Контракт француза с «Арсеналом» в силе до 2027 года.



В этом сезоне в активе 23-летнего защитника 36 встреч (2 забитых мяча).



Рыночный ценник на Салиба составляет 80 млн евро.