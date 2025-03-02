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«The Athletic»: Шансы на переход Неймара в «Барселону» есть

Дата публикации: 02-03-2025 23:44

Новичок «Сантоса» Неймар не отказался от идеи вернуться в Испанию, чтобы снова сыграть в футболке «Барселоны».

Журналист «The Athletic» Давид Орнштейн уверяет, что агенты 33-летнего бразильца находятся в тесном контакте с каталонским клубом. Стороны обсуждают возможность сотрудничества. Никакого решения на уровне руководства «сине-гранатовых» пока не принято, но трансфер возможен.

Неймар хочет быть на виду в преддверии ЧМ-2026, чтобы рассчитывать на место в сборной. Выступления за «Барсу» помогут ему должным образом подготовиться к мировому первенству.

Контракт игрока с командой из Сан-Паулу действует до июня 2025 года. Таким образом, Неймар может примкнуть к каталонцам на правах свободного агента.

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