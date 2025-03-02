17:21 ()
Свернуть список

Врач «Динамо» прокомментировал травму Тюкавина

Дата публикации: 02-03-2025 23:45

«Динамо» может на длительный срок потерять Константина Тюкавина из-за тяжелой травмы.

Форвард москвичей неудачно приземлился на ногу после единоборства с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. На 22-й минуте матча ему потребовалась замена.

По словам главного врача «бело-голубых», есть подозрение на разрыв «крестов». Окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста будут зависеть от результатов МРТ-исследования.

«Первые тесты коленного сустава указывают на повреждение крестообразных связок. Завтра Косте сделают МРТ, тогда станет понятен диагноз и примерные сроки восстановления. Если связки целы, то это один момент. В случае разрыва понадобится операция. При неблагоприятном исходе он выбывает на 6 месяцев», - сказал Родионов в интервью «Матч ТВ».

По ходу сезона-24/25 Тюкавин провел 22 встречи за «Динамо», записав на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевых паса.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close