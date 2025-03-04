"Я поступаю так, как мне говорят". Винисиус признался, что пропустил церемонию вручения «Золотого мяча» по решению «Реала»

Дата публикации: 04-03-2025 00:39

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вспомнил о церемонии вручения «Золотого мяча», которую он пропустил.

— Люди голосуют так, как считают нужным, и у каждого свое мнение.

Я никогда не ставил перед собой цель выиграть «Золотой мяч». Уверен, у меня еще будет такая возможность. Уже завоевал две Лиги чемпионов и собираюсь выиграть еще множество трофеев.

Что касается бойкота церемонии, то я просто следовал указаниям клуба. В «Реале» меня попросили остаться, и я сделал так, как мне сказали.