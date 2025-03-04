ПСВ - "Арсенал". Прогноз на матч Лиги чемпионов 4 марта

Дата публикации: 04-03-2025 00:39

Эйндховенский клуб выбил "Ювентус" на первой стадии плей-офф и теперь готовится к встрече с вице-чемпионом Англии.

ПСВ переживает непростые времена во внутреннем первенстве: команда не может победить уже четыре тура подряд в Эредивизи, уступила "Гоу Эхед Иглз" и вылетела из Кубка Нидерландов от этого же соперника. К тому же, отставание от "Аякса" достигло восьми очков. Однако в Лиге чемпионов коллектив Петера Боса преподнес сенсацию, выбив "Ювентус" в дополнительное время.

Что касается "Арсенала", то лондонцы фактически потеряли шансы в чемпионской гонке, проиграв дома "Вест Хэму" (0:1) и сыграв вничью с "Ноттингемом" (0:0). "Канониры" не забивают уже 180 минут, что для них крайне необычно. Во многом это связано с кадровыми проблемами в атаке: вне игры остаются Мартинелли, Сака, Хаверц и Жезус. В последних матчах на позиции форварда играл Мерино при поддержке Троссарда и Нванери, но этот вариант пока не дал результата. В распоряжении Микеля Артеты есть и Стерлинг, однако тренерский штаб не слишком на него рассчитывает.

При этом оборона "Арсенала" остается надежной. Будет ли этого достаточно для победы на "Филипсе"? Шансы высоки – коэффициент на успех лондонцев составляет около 2,00. Также можно рассмотреть вариант "тотал меньше 2,5" за 1,8–1,85. Интересной выглядит ставка "победа "Арсенала" плюс тотал меньше 2,5" с коэффициентом 4,5–4,6.