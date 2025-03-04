В Бразилии намерены пригласить Криштиану Роналду в клуб, основанный португальцами

Дата публикации: 04-03-2025 00:39

Президент «Португезы» Алекс Буржуа выразил желание подписать португальского нападающего Криштиану Роналду. Бразильский клуб из Сан-Паулу, основанный португальскими иммигрантами, надеется на громкий трансфер.

— К 2026 году мы постараемся заполучить легендарного португальского футболиста. Криштиану — величайший игрок в истории Португалии и одна из самых ярких личностей современного футбола.

Это было бы потрясающе. Вряд ли у Роналду много предложений, имеющих столь тесную связь с его родиной. Но он — настоящий символ Португалии, и в будущем нам обязательно нужно будет обсудить этот вариант.