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«Динамо» объявило о травме Тюкавина, он выбыл до конца сезона

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

На сайте «Динамо» появились неутешительные для болельщиков клуба новости. Пресс-служба москвичей сообщила о тяжелой травме Константина Тюкавина. У форварда обнаружили повреждение крестообразной связки на правом колене. Теперь его ожидает операция и длительный процесс реабилитации. На восстановление потребуется порядка 6 месяцев.

«Тюка, держись! Уверены, что ты вернешься еще более сильным. Пишите слова поддержки для Константина в комментариях. Сейчас ему они очень нужны», - написала клубная пресс-служба.

Учитывая характер травмы, сезон для Тюкавина можно считать завершенным. В активе нападающего 8 забитых мячей и 3 ассиста в 22 играх за «Динамо». Его соглашение с клубом истекает в 2028 году.

Transfermarkt.de оценивает 22-летнего россиянина в 16 млн евро.

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