Эмери может сменить Аморима в «МЮ»

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

Унаи Эмери, в настоящее время возглавляющий бирмингемскую «Астон Виллу», может стать наставником другого клуба Премьер-лиги. Об этом сообщает «DeadlineDayLive».



По информации источника, в услугах 53-летнего специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В лагере «красных дьяволов» недовольны работой Рубена Аморима и склоняются к расставанию с португальцем после завершения сезона.



Аморим принял английскую команду в ноябре прошлого года. Под его руководством «манкунианцы» сыграли 24 матча во всех турнирах, в которых одержали 11 побед при 3 ничьих и 10 поражениях. После 27 туров АПЛ «Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка.



Унаи тренирует «Астон Виллу» с ноября 2022-го. По итогам сезона-23/24 «львы» заняли четвертое место в чемпионате Англии, что позволило им впервые в своей истории квалифицироваться в ЛЧ.



В разное время Эмери находился у руля таких клубов, как «Валенсия», «Спартак» (Москва), «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал» и «Вильярреал». Испанцу принадлежит уникальный рекорд, установленный в Лиге Европы – он первый, кому удалось выиграть турнир четыре раза.