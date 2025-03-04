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Сперцян пропустит месяц или более из-за травмы

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

По данным «Матч ТВ», «Краснодар» не сможет рассчитывать на Эдуарда Сперцяна около одного месяца. Полузащитник травмировался в игре 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Неудачной для армянского футболиста стала середина второго тайма. После столкновения с Фернандо Костанцей он не смог самостоятельно покинуть поле и был вынужден воспользоваться помощью электромобиля. После матча Сперцян ушел с арены сам, прихрамывая.

Сообщается, что по итогам диагностики у него выявили серьезную травму, из-за которой атакующий хавбек «быков» пропустит не меньше месяца. Официальное заявление «Краснодара» о сроках возвращения Сперцяна ожидается на этой неделе.

В 26 играх текущего сезона Эдуард отличился 6 раз и сделал 3 ассиста. Его соглашение с «черно-зелеными» истекает в 2026 году.

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