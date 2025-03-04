«Барселона» может подписать вингера из АПЛ

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

«Арсенал» может расстаться с Габриэлом Мартинелли по окончании сезона. Ресурс «TodoFichajes» информирует, что крайним нападающим «пушкарей» интересуется «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы выделить на трансфер бразильца 45 млн евро, добавив к этой сумме своего футболиста.



В настоящий момент Мартинелли находится в лазарете «Арсенала». Его возвращение на поле ожидается в начале апреля.



Трудовые отношения 23-летнего исполнителя с командой Микеля Артеты рассчитаны до 2027 года. Контракт с вингером имеет опцию пролонгации еще на 1 год.



В сезоне 2024/2025 в активе Мартинелли 35 матчей за лондонцев с 7 забитыми мячами и 4 результативными пасами.



Ориентировочный ценник на бразильца равняется 55 млн евро (источник – «Transfermarkt»).