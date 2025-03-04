"Реал Мадрид" - "Атлетико". Прогноз на матч Лиги чемпионов 4 марта

Дата публикации: 04-03-2025 14:05

Этот сезон в Ла Лиге выдался напряженным не только для "Реала", но и для "Атлетико", который также претендует на чемпионство. Теперь же жребий свел их и в Лиге чемпионов. Первый матч 1/8 финала пройдет на поле "сливочных".

"Реал" уверенно преодолел стадию плей-офф, обыграв кризисный "Манчестер Сити" как дома, так и на выезде. "Атлетико" же вовсе избежал этого этапа, финишировав на пятом месте в общем этапе.

Однако в чемпионате Испании у "Реала" наметились проблемы – всего одна победа в пяти последних турах, а в прошлую субботу команда потерпела поражение от "Бетиса". Кадровые потери также дают о себе знать: к травмированным добавился Джуд Беллингем, пропускающий игру из-за перебора карточек.

"Атлетико" тоже не всегда стабилен, но в последних двух матчах Ла Лиги сумел одержать победы, благодаря чему опередил "Реал" в таблице. По составу у "матрасников" ситуация получше – вне игры лишь Коке и Аспиликуэта.

Примечательно, что четыре из пяти последних мадридских дерби в чемпионате Испании завершились с одинаковым счетом – 1:1, в том числе и встреча на "Сантьяго Бернабеу" месяц назад. В одном из матчей победу одержали "матрасники". В Ла Лиге "Реал" не может обыграть "Атлетико" с сентября 2022 года, хотя в других турнирах – Суперкубке и Кубке Испании – их серия прерывалась.

Команда Диего Симеоне не боится играть на "Сантьяго Бернабеу", последний раз "Атлетико" проигрывал здесь в декабре 2021 года. К тому же "Реал" вряд ли пойдет ва-банк, ведь судьба противостояния решится в ответной встрече.

Наш прогноз: ничья (кф. – до 3.75), а также ставка на "обе забьют" (кф. – до 1.70), так как без голов этот матч вряд ли обойдется.