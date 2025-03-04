Анчелотти перед дерби с "Атлетико": "Все решится в ответном матче"
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоится во вторник, 4 марта, в 23:00 по минскому времени.
— Борьба будет равной, и исход противостояния определится во второй встрече. Это будет напряженный и конкурентный матч, а рассчитывать на серьезное преимущество не стоит. Дерби всегда проходят с особым накалом, эмоциями и давлением. "Атлетико" показывает отличный сезон, и предстоящая игра не станет исключением.
Анчелотти также вспомнил недавнюю встречу с "Атлетико":
— В прошлом дерби мы слабо провели первый тайм, но во втором выглядели значительно лучше. Важно извлечь уроки и с первых минут действовать так, как во втором тайме той игры. Это не так сложно.
Слова наставника приводит Marca.