15:52 ()
Свернуть список

Флик не хочет видеть Неймара в "Барселоне"

Дата публикации: 04-03-2025 14:05

Флик против возвращения Неймара в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не поддерживает идею возвращения Неймара в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Ранее появлялась информация о том, что бразильский нападающий, выступающий за "Сантос", заинтересован в возвращении в стан "сине-гранатовых", а руководство клуба рассматривает такой вариант.

Однако, по данным источника, Флик сомневается, что Неймар соответствует уровню "Барселоны" из-за своего возраста и физической формы.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close