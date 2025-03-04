Флик не хочет видеть Неймара в "Барселоне"

Дата публикации: 04-03-2025 14:05

Флик против возвращения Неймара в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не поддерживает идею возвращения Неймара в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

Ранее появлялась информация о том, что бразильский нападающий, выступающий за "Сантос", заинтересован в возвращении в стан "сине-гранатовых", а руководство клуба рассматривает такой вариант.

Однако, по данным источника, Флик сомневается, что Неймар соответствует уровню "Барселоны" из-за своего возраста и физической формы.