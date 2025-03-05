«Милан» недоволен игрой Феликса и не готов обсуждать с «Челси» переход игрока

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Руководство «Милана» недовольно игрой Жоау Феликса, который был арендован итальянским клубом у «Челси» в начале февраля. Об этом стало известно из сообщения Николо Скиры в социальной сети «Х».



Согласно источнику, «россонери» не планируют вести переговоры с лондонцами о том, чтобы сохранить форварда у себя на следующий сезон. Ранее в прессе сообщалось о возможном выкупе Жоау у «Челси» за сумму порядка 40 000 000 евро.



В футболке «Милана» Феликс провел 8 матчей, в которых ему удалось отличиться 1 голом.



По данным «Трансфермаркт», рыночная стоимость 25-летнего португальца составляет € 30 млн. Его контракт с «синими» рассчитан до 2031 года.