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«Милан» недоволен игрой Феликса и не готов обсуждать с «Челси» переход игрока

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Руководство «Милана» недовольно игрой Жоау Феликса, который был арендован итальянским клубом у «Челси» в начале февраля. Об этом стало известно из сообщения Николо Скиры в социальной сети «Х».

Согласно источнику, «россонери» не планируют вести переговоры с лондонцами о том, чтобы сохранить форварда у себя на следующий сезон. Ранее в прессе сообщалось о возможном выкупе Жоау у «Челси» за сумму порядка 40 000 000 евро.

В футболке «Милана» Феликс провел 8 матчей, в которых ему удалось отличиться 1 голом.

По данным «Трансфермаркт», рыночная стоимость 25-летнего португальца составляет € 30 млн. Его контракт с «синими» рассчитан до 2031 года.

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