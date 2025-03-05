Хави может возглавить топ-клуб Серии А

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Экс-наставник «Барселоны» Хави может получить назначение в «Ювентус». Информацией поделился ресурс «El Nacional».



Туринцы готовы поменять вектор развития после не самого удачного сезона вместе с Тьяго Моттой. В числе приоритетных кандидатов на его место значится Хави Эрнандес. Сам испанец не против возглавить «Ювентус», но сделает это лишь в том случае, если итальянцы оформят трансфер Фермина Лопеса, принадлежащего «Барселоне».



«Сине-гранатовые» не планируют расставаться с Лопесом, но сам хавбек вполне может согласиться на переход, если туринцев будет тренировать Хави.



«Ювентус» с 52 баллами по итогам 27 туров находится на четвертом месте в таблице Серии А. От первой строчки, которую занимает «Интер», «бьянконери» отделяют 6 очков.