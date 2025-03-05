Клуб АПЛ нацелился на Влаховича

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Издание «Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «TEAMtalk», утверждает, что карьера Душана Влаховича может продолжиться в английской Премьер-лиге. На центрфорварда претендует «Астон Вилла», которой после расставания с Джоном Дюраном необходимо усиление в атакующую линию.



Влахович защищает цвета «Ювентуса» с января 2022 года. Туринцы заплатили за его переход 83,5 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 25-летнего бомбардира 33 игры в футболке «старой синьоры», в которых он отличился 14 раз и отдал 2 результативные передачи.



Срок действия трудового договора серба с итальянской командой ограничен 2026 годом. Ориентировочный ценник на Влаховича составляет 60 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).