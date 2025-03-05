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«Интер» усилил интерес к Киммиху

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Вопрос продолжения сотрудничества Йозуа Киммиха с «Баварией» остается открытым. Ранее ряд источников сообщили, что мюнхенцы решили отозвать направленное хавбеку предложение по новому соглашению, отказавшись переплачивать. Теперь клуб намерен сделать ему менее выгодное предложение. При таких раскладах по окончании сезона 30-летний немец может оказаться среди свободных агентов.

«Transfer News Live», ссылаясь на «TEAMtalk», утверждает, что «Интер» начал проявлять более активный интерес к Киммиху. Миланцы готовы побороться за хавбека с «Ливерпулем», также претендующим на него.

Контракт Киммиха с «Баварией» истекает ближайшим летом. В этом сезоне на счету Йозуа 1 забитый мяч и 10 результативных пасов в 36 играх.

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