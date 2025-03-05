"Пари Сен-Жермен" – "Ливерпуль". Прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта

Дата публикации: 05-03-2025 01:12

Один из самых интригующих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в среду на "Парк де Пренс", где "ПСЖ" примет "Ливерпуль".

Английский клуб уверенно прошел групповой этап, одержав семь побед в восьми встречах. Единственное поражение случилось в гостевом матче против ПСВ, но эта игра уже не имела турнирного значения для мерсисайдцев, поэтому команда позволила себе расслабиться.

Что касается "ПСЖ", то французский гранд рисковал не выйти из группы, имея всего семь очков после шести туров. Однако в январе подопечные Луиса Энрике набрали потрясающую форму, переиграв "Манчестер Сити" и "Штутгарт". С тех пор парижане демонстрируют невероятную серию: с 10 декабря они провели 20 матчей и лишь раз не сумели победить – против "Реймса".

На данный момент "ПСЖ" можно считать одной из сильнейших команд мира. В национальном первенстве команда Луиса Энрике доминирует, а в плей-офф Лиги чемпионов без шансов разгромила "Брест". Однако и "Ливерпуль" в этом сезоне претендует на статус лучшей команды Европы, особенно после мощных выступлений осенью.

Исторически "Ливерпулю" не везет во Франции – последняя победа на французской земле датирована 2008 годом, когда "красные" обыграли "Марсель". С тех пор в пяти еврокубковых матчах они проиграли "Лиллю", "ПСЖ" (в 2018 году) и "Тулузе", а также сыграли вничью с "Лионом" и "Бордо".

Преимущество "Ливерпуля" – ответный матч на "Энфилде", но первая встреча вполне может остаться за хозяевами. Ожидаем победу "ПСЖ" (кф. – до 2.40), а также результативную игру, ведь атакующие линии обеих команд впечатляют (Дембеле и Салах – яркие тому примеры). Можно рассмотреть ставку на тотал больше 3 (кф. – до 1.85).