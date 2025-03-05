Реал одолел Атлетико, Арсенал разгромил ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-03-2025 02:26

Во вторник, 4 марта, стартовала стадия 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25. Болельщики стали свидетелями захватывающих поединков с яркими моментами и неожиданными результатами.

"Брюгге" – "Астон Вилла" 1:3

Английский клуб уверенно стартовал в гостях у бельгийцев. Уже на 3-й минуте Леон Бэйли открыл счет, воспользовавшись передачей Тайрона Мингса. Однако хозяева быстро ответили – Христос Цолис ассистировал Максиму Де Кейперу, который точным ударом сравнял счет. До конца матча команды долгое время сохраняли равновесие, но в концовке "Брюгге" дрогнул. На 82-й минуте Брендон Мехеле отправил мяч в свои ворота, а через несколько минут Марко Асенсио реализовал пенальти, закрепив победу "вилланов".

"Боруссия" Дортмунд – "Лилль" 1:1

Матч в Германии завершился вничью. Хозяева вышли вперед благодаря точному удару Карима Адейеми на 22-й минуте, но французский клуб ответил после перерыва – на 68-й минуте Орри Оскар Гаральдссон сравнял счет.

"ПСВ" – "Арсенал" 1:7

Настоящий разгром устроил лондонский клуб на выезде. "Канониры" продемонстрировали невероятную результативность, отправив в ворота ПСВ семь мячей. Отличились Юрриен Тимбер, Итэн Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дубль), Леандро Троссард и Кай Хаверц. Единственный гол хозяев с пенальти забил Ноа Ланг. Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле на 71-й минуте.

"Реал Мадрид" – "Атлетико" 2:1

Главное дерби дня прошло на "Сантьяго Бернабеу". "Сливочные" вышли вперед уже на 4-й минуте – Родриго сместился с фланга в штрафную и точно пробил в дальний угол. Однако в концовке первого тайма "Атлетико" ответил эффектным ударом Хулиана Альвареса. Победу "Реалу" принес Браим Диас, забивший решающий мяч на 55-й минуте.

Матчи 5 марта

Сегодня 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится еще четырьмя поединками:

🔹 "Фейеноорд" – "Интер"

🔹 "Бавария" – "Байер"

🔹 "Бенфика" – "Барселона"

🔹 "ПСЖ" – "Ливерпуль"

Ждем новых футбольных баталий! ⚽🔥