"Бавария" - "Байер". Прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта

Дата публикации: 05-03-2025 11:32

Лига чемпионов нового формата уже на ранних стадиях плей-офф сводит между собой команды из одной страны. В Испании это мадридское дерби "Реала" и "Атлетико", а в Германии нас ждет не менее интригующее противостояние – действующий чемпион "Байер" против главного претендента на титул в этом сезоне, "Баварии".

Эта встреча станет уже четвертой между командами в нынешнем сезоне, а на следующей неделе их ждет еще одна дуэль. Интересно, что результативность матчей постепенно снижалась. В первом круге Бундеслиги в сентябре они сыграли 1:1 – голы забили Андрих и Павлович. В декабре "Байер" выбил мюнхенцев из Кубка Германии (1:0), а 15 февраля в Леверкузене команды разошлись без голов (0:0).

Стоит отметить, что "Байер" не проигрывает "Баварии" уже шесть матчей подряд. Последняя победа мюнхенцев датируется 30 сентября 2022 года – тогда она стала частью их семиматчевой беспроигрышной серии против "аптекарей".

В кадровом плане мюнхенцы, вероятно, не смогут рассчитывать на автора единственного их гола в этом сезоне против "Байера" – Павловича. У леверкузенцев по-прежнему отсутствуют Тапсоба, Террье и Белосьян.

Исходя из характера предыдущих встреч, ожидается осторожный и напряженный матч. Логичной выглядит ставка на "тотал меньше 2,5" (коэффициент 2,00-2,05), а также на ничью (коэффициент 3,85-3,90).

Еще один интересный момент – желтые карточки. В матчах между "Баварией" и "Байером" всегда накал страстей: в последних четырех встречах арбитры показывали минимум 4 предупреждения. Судить этот поединок будет англичанин Майкл Оливер, который в 2025 году уже показал 5 красных карточек. Поэтому ставки на "тотал предупреждений больше 4,5" (коэффициент 2,45-2,50) или удаление (коэффициент 4,15-4,20) выглядят весьма перспективными.

Ожидаем бескомпромиссную борьбу в одном из самых ярких противостояний 1/8 финала!



