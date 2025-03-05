"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч Лиги Европы 6 марта

Дата публикации: 05-03-2025 22:40

Для "Манчестер Юнайтед" Лига Европы остается единственной возможностью пробиться в еврокубки следующего сезона. Однако уже на первой стадии плей-офф подопечных Рубена Аморима ждет непростое испытание в виде крепкого испанского клуба, который примет англичан на своем поле.

В минувшее воскресенье "красные дьяволы" уступили "Фулхэму", тем самым завершив свое выступление в Кубке Англии – турнире, который они выиграли в прошлом году при Эрике тен Хаге. Сейчас же, занимая лишь 14-е место в АПЛ, "МЮ" рискует остаться без еврокубков, если не сумеет завоевать трофей Лиги Европы.

Ситуация у "Реал Сосьедад" также далека от идеальной. Команда Иманоля Альгуасиля неплохо выступает на своем поле, но на выезде испытывает серьезные проблемы. Недавнее разгромное поражение от "Барселоны" (0:4) стало уже пятым подряд гостевым проигрышем в Ла Лиге с общей разницей мячей 1:12.

Тем не менее в родных стенах "Сосьедад" выглядит гораздо увереннее – 7 побед в 10 последних матчах. С учетом нынешних трудностей "МЮ", усугубленных кадровыми потерями, хозяева имеют хорошие шансы на победу (коэффициент – до 2.05). Несмотря на невысокую результативность испанского клуба, нестабильность обороны манкунианцев позволяет рассчитывать и на тотал больше 2.5 (коэффициент – до 2.15).