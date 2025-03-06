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В «Баварии» ответили на вопрос о возможном трансфере нападающего

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

Макс Эберль, занимающий должность спортивного директора «Баварии», рассказал о планах клуба в отношении подписания нового форварда в связи с завершением сотрудничества с Матисом Телем.

«Поиск альтернативы для Кейна? Мы на самом деле рассматриваем этот вариант. Но здесь все непросто. Так, в «Манчестер Сити» была ситуация, при которой Хулиан Альварес, являющийся отличным форвардом, получал мало игрового времени из-за Холанда. В связи с этим подыскать качественного дублера для Гарри весьма сложно. Вероятно, оптимальным вариантом будет игрок, способный закрыть несколько позиций», - публикует слова Эберля в социальной сети «X» ресурс «Bayern & Germany».

Контракт Кейна с «Баварией» истекает в 2027 году. В текущем сезоне он забил 29 мячей и сделал 10 ассистов в 33 матчах за мюнхенцев.

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