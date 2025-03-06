«Манчестер Юнайтед» готов предложить 80 млн евро за игрока «Барселоны»

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

Марк Касадо, принадлежащий «Барселоне», привлек внимание «МЮ». «Fichajes» информирует, что опорник каталонцев значится в списке приоритетных целей «красных дьяволов» на ближайшее лето. Игровые качества футболиста импонируют Рубену Амориму, возглавляющему английскую команду. 40-летний специалист уверен, что Касадо по силам решить проблемы клуба в полузащите.



«Манкунианцы» уже готовят «Барселоне» стартовое предложение по игроку. Англичане готовы выложить за него 80 млн евро. В «Юнайтед» хотят понять, готовы ли каталонцы обсуждать вариант с продажей Касадо.



Контракт хавбека с «блаугранас» действует до 2028 года. В этом сезоне Касадо провел за «сине-гранатовых» 33 игры (1 забитый мяч, 6 ассистов).



Авторитетный ресурс Transfermarkt.de оценивает 21-летнего Касадо в 30 000 000 евро.