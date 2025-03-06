Арне Слот: "Мы уезжаем с отличным настроением, но игра — это другое"

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал победу своей команды над "ПСЖ" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в Париже на 87-й минуте забил Харви Эллиотт, при этом "красные" нанесли всего два удара по воротам, тогда как хозяева — 27.

"Мы приехали к команде, которая одержала 10 побед подряд. Все статистические показатели говорили в пользу "ПСЖ". Они обыгрывали "Реал", "Арсенал", у них мощная атака и качественная полузащита. Единственным вариантом для нас было сыграть от обороны.

Слот провел параллели с матчем против "Манчестер Сити":

"Мы снова противостояли сопернику, который отлично владеет мячом. Я говорил перед игрой, что мы не сможем много контролировать мяч. Единственное, что меня немного разочаровало — это качество наших переходов в атаку, последний пас мог быть лучше."

Наставник "Ливерпуля" признал, что результат радует, но саму игру сложно назвать идеальной:

"Если смотреть на счет, то мы уезжаем с отличным настроением. Но если анализировать сам матч, то это две разные вещи. Думаю, "ПСЖ" с оптимизмом ждет ответную игру. Однако они будут играть не только против нас, но и против наших болельщиков."

Ответный матч состоится 11 марта на "Энфилде".