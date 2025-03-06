Ханси Флик: "Горжусь командой – мы сражались до конца"
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу своей команды над "Бенфикой" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на игру в меньшинстве на протяжении полутора таймов.
"Горжусь своей командой. С 22-й минуты мы играли вдесятером, но сумели продемонстрировать великолепный командный футбол. Наш вратарь показал уверенную игру, а в обороне мы действовали сплоченно и дисциплинированно."
Флик также выделил одного из лидеров "Барселоны":
"Педри провел потрясающий матч – мы очень рады, что он с нами."
Что касается замены Ольмо, немецкий наставник объяснил свое решение так:
"После удаления Кубарси нам пришлось корректировать состав. Это никак не связано с игрой Ольмо – просто нужно было принять правильное тактическое решение."
Ответная встреча между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится 11 марта.