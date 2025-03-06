Венсан Компани: "Это лишь первый шаг, впереди еще важные матчи"

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал уверенную победу своей команды над "Байером" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и рассказал о травме голкипера Мануэля Нойера.

"Это был только первый матч, и теперь вся концентрация на ответной встрече. Да, мы провели важную игру, но, надеюсь, впереди нас ждут еще более значимые поединки в этом сезоне. Сегодня многое удалось, и без этого невозможно победить такую команду, как "Байер". Нам нужно повторить этот уровень игры на следующей неделе."

Также бельгийский специалист прокомментировал ситуацию с Нойером:

"Пока точной информации нет, но, судя по всему, он получил травму икроножной мышцы во время празднования. Нужно подождать результатов обследования."

По предварительным данным, Нойер может пропустить до трех недель. Ответный матч состоится 11 марта на "БайАрене" в Леверкузене.