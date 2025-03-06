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ФИФА рассматривает возможность расширения ЧМ-2030 до 64 команд

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

По информации New York Times, ФИФА изучает вариант увеличения количества участников чемпионата мира до 64 команд. Если это решение будет принято, оно станет разовым и приуроченным к 100-летию мировых первенств.

Напомним, что ЧМ-2030 пройдет сразу в шести странах: стартовые матчи состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине, после чего турнир продолжится в Испании, Португалии и Марокко. Таким образом, мундиаль охватит три континента.

А уже на следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, число участников увеличится до 48 команд.

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