"Тулуза" - "Монако". Прогноз на матч чемпионата Франции 7 марта

Дата публикации: 07-03-2025 01:54

Очередной тур чемпионата Франции стартует на "Стад де Тулуз", где местная команда продолжает борьбу за еврокубки, а "Монако" пытается удержаться в гонке за Лигу чемпионов.

После серии из шести матчей без побед "Тулуза" впечатляюще реабилитировалась, обыграв "Гавр" (4:1) и "Анже" (4:0) в гостях. Однако теперь подопечным Карлеса Мартинеса предстоит встреча с более грозным соперником, пусть и на своем поле. В последнем домашнем матче "фиолетовые" достойно сопротивлялись "ПСЖ", уступив лишь с минимальным счетом (0:1).

Для "Монако" этот месяц складывается крайне непросто. Команда Ади Хюттера покинула Лигу чемпионов, уступив в плей-офф "Бенфике" (0:1, 3:3), а также потерпела поражения в Лиге 1 от "ПСЖ" (1:4) и "Лилля" (1:2). В то же время монегаски добились двух убедительных побед на своем поле над "Нантом" (7:1) и "Реймсом" (3:1). Однако на выезде у "Монако" уже восемь матчей без побед, причем в четырех из последних пяти игр команда уходила с поля проигравшей. В рамках чемпионата серия без побед на чужом поле насчитывает шесть матчей, включая три поражения подряд.

К тому же в Тулузе "Монако" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного капитана Дениса Закарию и травмированного полузащитника Мамаду Магасса. У хозяев также значительные кадровые потери: отсутствуют ключевой форвард Закария Абухляль, защитник Расмус Николайсен, вратарь Гийом Ресте и полузащитник Вальтэр Шмидт.

Интересно, что в первом круге монегаски победили "Тулузу" со счетом 2:0 благодаря голам Вилфрида Синго и Бреля Эмболо. Однако в последних пяти очных встречах (с 2019 года) всегда побеждала гостевая команда.

Прогноз и ставки

🔹 Гол Мики Бирета — перспективный вариант. Датчанин, перешедший в "Монако" зимой, уже забил 10 голов в 7 матчах Лиги 1, а в игре с "Реймсом" оформил хет-трик. Коэффициент на его точный удар — 2,75-2,80.

🔹 Индивидуальный тотал "Монако" больше 1,5 — с учетом высокой результативности гостей ставка выглядит оправданной. Коэффициент — 1,90-1,95.

Ожидается зрелищный матч, в котором обе команды постараются взять максимум очков.