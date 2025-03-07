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Раскрыт размер призовых для участников клубного ЧМ-2025

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Онлайн-издание «The Athletic» озвучило, какой доход обеспечит клубный ЧМ. Сообщается, что команды-участники разделят между собой порядка 1 млрд евро призовых. Победитель турнира получит 100 000 000 евро. Доход ФИФА как организатора турнира составит около 2 млрд евро.

Клубный ЧМ состоится в США в 2025 году. Первая игра турнира запланирована на 15-е июля. В ней сойдутся «Аль-Ахли», представляющий Египет, и американский «Интер Майами». Большое представительство в турнире получат европейские клубы. Первой из них стартует «Бавария». Мюнхенцы проведут встречу против новозеландского «Окленд Сити» 15-го июля. Всего для участия в ЧМ заявлено 32 команды.

Следует отметить, что действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».

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