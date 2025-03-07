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Кукурелья может уйти в топ-клуб Испании

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Карьера Марка Кукурельи может продолжиться в Испании. «TodoFichajes» утверждает, что левый защитник «Челси» привлек внимание «Атлетико». «Матрасники» готовы выделить на его трансфер 30 млн евро.

Заполучить Кукурелью будет непросто. Однако для самого футболиста возможность стать частью проекта Диего Симеоне и вернуться на родину может оказаться весьма заманчивым вариантом.

Срок действия трудового договора Кукурельи, являющегося воспитанником «Барселоны», с «Челси» ограничен летом 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего фулбека 30 встреч в составе «пенсионеров». В них Марк занес себе в актив 4 забитых мяча и 3 ассиста.

Ориентировочный ценник на Кукурелью составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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