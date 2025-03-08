"Фрайбург" - "Лейпциг". Прогноз на матч бундеслиги 8 марта

Дата публикации: 08-03-2025 00:52

На "Европа-Парке" сойдутся два клуба, которые продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Однако пока ни "Фрайбург", ни "Лейпциг" не входят в заветную четверку.

"Фрайбург" выглядит более стабильным. Еще тур назад команда Юлиана Шустера находилась в топ-4, но после нулевой ничьей с "Аугсбургом" уступила позицию "Майнцу". Несмотря на это, клуб продлил свою сухую серию — вратарь Ноа Атуболу не пропускает уже 486 минут. До встречи с "Аугсбургом" "Фрайбург" выиграл пять матчей подряд, демонстрируя отличную форму.

А вот "Лейпциг" переживает непростые времена. Подопечные Марко Розе слабо проводят вторую часть сезона, добыв лишь две победы в последних девяти турах. Более того, команда провалила еврокубковую кампанию, заняв 32-е место в Лиге чемпионов.

С другой стороны, "Фрайбург" давно не может прервать неудачную серию в очных встречах с "Лейпцигом". "Быки" выиграли у них шесть матчей подряд, а последняя победа "Фрайбурга" датируется 2019 годом – 13 встреч назад. Этот фактор стоит учитывать при выборе ставки.

Прогноз и ставки

🔹 Победа "Фрайбурга" с форой (0). Команда находится в лучшей форме, а "Лейпциг" продолжает буксовать. Коэффициент — до 1.90.

🔹 Тотал голов меньше 2.5. "Фрайбург" надежен в обороне, не пропуская уже пять матчей подряд. Коэффициент — до 2.05.

Будет напряженное противостояние, в котором хозяева имеют отличные шансы прервать неудачную серию.