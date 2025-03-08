"Ноттингем" - "Манчестер Сити". Прогноз на матч чемпионата Англии 8 марта

Дата публикации: 08-03-2025 00:52

Субботняя программа 28-го тура Премьер-лиги открывается любопытным противостоянием: действующий чемпион "Манчестер Сити" отправится в гости к главному открытию сезона на "Сити Граунд".

Еще недавно команда Хосепа Гвардиолы переживала кризис, проиграв четыре матча подряд и скатившись в середину таблицы. Однако ближе к январю "горожане" набрали форму и начали стабильно набирать очки, побеждая в два раза чаще, чем играя вничью. Да, были и неудачи, но они пришлись на матчи с "Арсеналом" и "Ливерпулем". В то же время "Сити" обыгрывал "Челси", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", что позволило им вернуться в борьбу за медали. Сейчас команда вплотную подобралась к "Ноттингему": 47 очков против 48.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту в последние недели заметно сбавили темп. За последний месяц они потерпели сразу три поражения:

❌ 0:5 от "Борнмута"

❌ 1:2 от "Фулхэма"

❌ 3:4 от "Ньюкасла"

Возможно, на их шансы сыграет ослабленная оборона гостей — Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Натан Аке не смогут помочь "Сити".

Прогноз и ставки:

✔ Победа "Манчестер Сити" (коэффициент ≈ 1.9) – гости сейчас выглядят увереннее.

✔ Индивидуальный тотал "Сити" больше 1,5 (коэффициент ≈ 1.7) – атака Гвардиолы стабильно набирает обороты.

Ожидаем интересную игру, в которой "горожане" попробуют подтвердить свой статус фаворита.