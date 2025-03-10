"Эспаньол" - "Жирона". Прогноз на матч Ла Лиги 10 марта

Дата публикации: 10-03-2025 01:03

Футбольный вечер понедельника завершится каталонским дерби, где "Жирона" примет "Эспаньол". Оба клуба соседствуют в турнирной таблице, но при этом находятся в разном положении: гости чувствуют себя относительно спокойно, а вот хозяева вплотную приблизились к зоне вылета.

Форма команд

🔴⚪ "Жирона" после впечатляющего прошлого сезона сейчас идет лишь на 14-м месте, набрав 32 очка. В последних четырех турах команда Мичела взяла всего 1 балл, и если не улучшит результаты, может оказаться в числе претендентов на вылет.

🔵⚪ "Эспаньол", расположившийся на 15-й строчке, напротив, показывает неплохую форму. Барселонцы обыграли "Алавес" в важнейшем матче за выживание, а ранее сенсационно победили "Реал". В прошлом туре их матч с "Вильярреалом" не состоялся из-за погодных условий.

Прогноз и ставки:

✔ Победа "Жироны" с форой 0 (коэффициент ≈ 2.20) – команда хозяев испытывает сложности, но на своем поле может зацепиться за результат.

✔ Обе забьют – да (коэффициент ≈ 1.91) – "Жирона" редко играет на "ноль", но регулярно забивает.

Напомним, что в первом круге "Жирона" разгромила "Эспаньол" 4:1 уже в первом тайме. Но сейчас игра обещает быть куда более напряженной.