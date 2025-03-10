Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

Артём Дзюба обновил рекорд, ранее принадлежавший Александру Кержакову.



Центрфорвард «Акрона» отметился забитым мячом в игре против «Крыльев Советов». Для 36-летнего футболиста гол стал 234-м в карьере. Благодаря этому Дзюба возглавил список лучших снайперов российского футбола (в рейтинг вошли голы, забитые за сборную страны, а также за клубы на высшем уровне).



С сентября прошлого года Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», защищает цвета «Акрона». Соглашение нападающего с тольяттинской командой рассчитано до ближайшего лета. В нынешнем сезоне на счету Артёма 5 забитых мячей и 3 результативные передачи в 13 встречах за «Акрон».



Ориентировочный ценник на Дзюбу равняется 1,8 млн евро (Transfermarkt.de).