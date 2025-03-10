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«Реал» не намерен продавать Родриго летом, вингер интересен саудовцам

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

«Реал» не планирует отпускать Родриго. Самого бразильца все устраивает в мадридской команде, и он не планирует менять клубную прописку. Информацию опубликовал ресурс «Marca».

Ранее ряд источников сообщили об интересе к вингеру со стороны нескольких саудовских клубов. Также появилась информация, что ближайшим летом Родриго может уйти из «Реала».

В Мадриде уверены, что Родриго может помочь команде и способен принести результат в важных играх. Постепенно он становится одним из лидеров «сливочных».

Трудовые отношения 24-летнего вингера с «Реалом» истекают в 2028 году. В сезоне 2024/2025 в активе бразильца 38 встреч (13 забитых мячей, 8 голевых передач).

Transfermarkt.de оценивает Родриго в 100 млн евро.

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