Агент Левандовски высказался о будущем игрока в «Барселоне»

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

Пини Захави, работающий с Робертом Левандовски, рассказал о будущем своего клиента.



«В следующем сезоне Роберт продолжит выступать за «Барсу», это 100-процентный факт. Ему все нравится в клубе. У Роберта есть действующее соглашение, которое он отработает до конца. Вариант с Саудовской Аравией? У нас не было предложений», - публикует слова агента Фабрицио Романо, ссылаясь на ресурс «365scores».



В текущем сезоне в активе 36-летнего поляка 38 встреч в составе «Барсы» (34 забитых мяча, 3 результативные передачи). С каталонцами нападающий связан трудовым договором, действующим до июня 2026 года.



Трансферный ценник на Левандовски равняется 15 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).