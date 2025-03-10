03:03 ()
Свернуть список

Агент Левандовски высказался о будущем игрока в «Барселоне»

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

Пини Захави, работающий с Робертом Левандовски, рассказал о будущем своего клиента.

«В следующем сезоне Роберт продолжит выступать за «Барсу», это 100-процентный факт. Ему все нравится в клубе. У Роберта есть действующее соглашение, которое он отработает до конца. Вариант с Саудовской Аравией? У нас не было предложений», - публикует слова агента Фабрицио Романо, ссылаясь на ресурс «365scores».

В текущем сезоне в активе 36-летнего поляка 38 встреч в составе «Барсы» (34 забитых мяча, 3 результативные передачи). С каталонцами нападающий связан трудовым договором, действующим до июня 2026 года.

Трансферный ценник на Левандовски равняется 15 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close