«Ливерпуль» готов заплатить 50 млн евро за игрока, в котором видят замену Нуньесу

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

По данным ресурса «Empire of the Kop», «Ливерпуль» планирует сделать «Брайтону» предложение по Жоау Педро. «Мерсисайдцы» рассматривают 23-летнего нападающего «чаек» в качестве потенциального сменщика Дарвина Нуньеса.



Сообщается, что «Ливерпуль» готов выделить на трансфер бразильца 50 млн евро. Боссам «красных» импонирует универсальность форварда, который может сыграть как на флангах, так и в центре нападения.



Цвета «Брайтона» Педро защищает с июля 2023 года. Его переход обошелся клубу в 34,2 млн евро.



В сезоне 2024/2025 бразилец провел за «чаек» 24 игры, в которых отличился 8 раз и отдал 7 голевых пасов.



Контракт Жуана с английским клубом истекает в 2028 году. Ориентировочный ценник на Педро составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).