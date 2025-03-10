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Сборная России объявила время и место проведения матча с Замбией

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

Стало известно место и время проведения игры сборной России с Замбией. Информацией поделилась пресс-служба национальной команды. Матч состоится в Москве на арене «Динамо» 25-го марта в 20:00.

Днем ранее стало известно, что одним из соперников подопечных Валерия Карпина на мартовских сборах станет Гренада. С ней «наши парни» сыграют также в Москве, но на 6 дней раньше.

Ранее ряд источников сообщили, что сборная могла встретиться с Танзанией и Азербайджаном, но в итоге выбор пал на Гренаду. Последняя располагается на 174-й позиции в рейтинге сборных. Рядом с ней в списке находятся команды Непала и Сент-Винсента и Гренадинов.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях уже более 3 лет из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА.

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