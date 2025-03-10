Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии «Goal»

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

«Goal» внес изменения в список основных претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Лидером рейтинга остался Мохамед Салах. Египтянин проводит блестящий сезон в «Ливерпуле».



Следом располагается Килиан Мбаппе, защищающий цвета «Реала». Француз, пополнивший состав «сливочных» минувшим летом, не слишком удачно начал сезон. Однако сейчас нападающий находится в феноменальной форме и является одним из лидеров атак мадридцев.



Третьим идет Рафинья из «Барселоны». Бразилец стал одним из открытий сезона. В 40 играх за каталонцев он отличился 25 раз и отдал 18 результативных пасов.



В рейтинг эксперты также включили Ламина Ямаля, Гарри Кейна, Роберта Левандовски, Винисиуса, Джуда Беллингема, Джамала Мусиалу и Педри.



Действующим обладателем «Золотого мяча» является Родри.