03:03 ()
Свернуть список

Представитель Кастаньо подтвердил уход хавбека из «Краснодара»

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

Агент Кевина Кастаньо, принадлежащего «Краснодару», прокомментировал возможный уход опорника в другую команду.

«Действительно, в скором времени Кевин отправится в Аргентину. У «Ривер Плейт» есть возможность включить футболиста в заявку», - приводит слова представителя «Top Champ Management» ресурс «Евро-Футбол».

Состав «быков» полузащитник пополнил в прошлом году, заключив с командой соглашение до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету Кастаньо 22 встречи за «Краснодар», в которых он отличился 1 раз и отдал 4 результативных паса.

Рыночный ценник на 24-летнего колумбийца равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).

«Черно-зеленые» по итогам 20 туров располагаются на первом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 43 очка.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close