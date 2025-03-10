«Барселона» хочет купить бразильца Гимараэса

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

Бруно Гимараэс привлек внимание «Барселоны». Каталонцы уверены, что хавбек «Ньюкасла» сможет заменить в команде Френки де Йонга. Последний может покинуть «сине-гранатовых» ближайшим летом из-за неопределенности с новым контрактом. «Барселона» активно изучает вариант с подписанием бразильца.



Для «Ньюкасла» Гимараэс является одним из ключевых игроков. Срок действия контракта бразильца с «сороками» ограничен июнем 2028 года. В нынешнем сезоне на счету опорника 27 встреч с 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.



Ориентировочная стоимость 27-летнего футболиста – 80 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Бразилии Гимараэс провел 32 матча (1 гол).



Источник – «Todofichajes».