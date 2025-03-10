03:03 ()
Свернуть список

«Барселона» хочет купить бразильца Гимараэса

Дата публикации: 10-03-2025 23:54

Бруно Гимараэс привлек внимание «Барселоны». Каталонцы уверены, что хавбек «Ньюкасла» сможет заменить в команде Френки де Йонга. Последний может покинуть «сине-гранатовых» ближайшим летом из-за неопределенности с новым контрактом. «Барселона» активно изучает вариант с подписанием бразильца.

Для «Ньюкасла» Гимараэс является одним из ключевых игроков. Срок действия контракта бразильца с «сороками» ограничен июнем 2028 года. В нынешнем сезоне на счету опорника 27 встреч с 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ориентировочная стоимость 27-летнего футболиста – 80 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Бразилии Гимараэс провел 32 матча (1 гол).

Источник – «Todofichajes».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close