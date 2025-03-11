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Тибо Куртуа готов вернуться в сборную Бельгии

Дата публикации: 11-03-2025 13:56

32-летний голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил о своем намерении возобновить выступления за национальную команду.

Ранее он прекратил играть за "Красных дьяволов" в июне 2023 года из-за конфликта с тогдашним главным тренером Доминико Тедеско. Однако после увольнения Тедеско препятствий для возвращения больше нет.

Сейчас сборную Бельгии возглавил Руди Гарсия, и Куртуа уже официально подтвердил свою готовность снова защищать ворота национальной команды.

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