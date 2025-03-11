"Интер" – "Фейеноорд". Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 марта

Дата публикации: 11-03-2025 14:02

Похоже, "Интер" практически решил вопрос выхода в четвертьфинал еще в первом матче, но сможет ли "Фейеноорд" создать интригу в ответной встрече на "Сан-Сиро"?

Клубы из Бенилюкса на предыдущем этапе серьезно проредили итальянское представительство в турнире, и "Фейеноорд" внес в это свою лепту, выбив "Милан". Тогда роттердамцы уверенно выиграли домашний матч, а в гостях сумели удержать ничью. Однако сейчас ситуация иная: в первом поединке "Фейеноорд" уступил 0:2, и теперь ему потребуется совершить настоящее чудо в Милане.

Правда, сложно представить, что команда Робина ван Перси сможет противопоставить "Интеру". В первой встрече силы соперников выглядели несопоставимыми, и "Фейеноорд" еще легко отделался, пропустив всего дважды.

Ожидаем, что дома "Интер" приблизительно повторит результат первой игры. С таким комфортным преимуществом миланцы вряд ли будут выкладываться на максимум, поэтому разгрома ждать не стоит, но победа хозяев с форой -1.5 (кф. ~1.90) — вполне логичный вариант.

Еще один интересный выбор — тотал желтых карточек больше 3.5 (кф. ~2.15). В первой встрече команды набрали пять предупреждений, и хотя "Фейеноорд" может смириться с вылетом, с другой стороны, он уже ничего не теряет, а значит, может активно фолить, срывая атаки соперника.