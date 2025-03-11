Арне Слот: "ПСЖ" – самая сильная команда, с которой мы играли в этом сезоне

Дата публикации: 11-03-2025 13:56

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" высоко оценил уровень французского клуба, назвав его самым мощным соперником в текущем сезоне.

"Я не был удивлен их игрой на прошлой неделе – еще до матча я видел, с какой интенсивностью действует "ПСЖ". Это очень сбалансированная команда. Многие говорили, что мы сыграли плохо, но на самом деле соперник показал просто невероятный футбол. Это сильнейшая команда, с которой мы сталкивались, хотя мы уже играли против "Арсенала", "Реала", "Манчестер Сити". У них отличный тренер, который внедрил стиль, против которого сложно играть. Они действуют с огромной интенсивностью, и поэтому нам нужно показать свой максимум."

Слот также отметил, что "Ливерпуль" будет стремиться к победе, несмотря на минимальное преимущество после первой встречи.

"Мы стараемся выигрывать каждый матч. На прошлой неделе у нас не было цели глубоко обороняться, но обстоятельства сложились так. В этот раз мы хотим играть иначе, контролировать мяч и не довольствоваться ничьей."

Первая игра завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 1:0, при этом по ударам в створ перевес "ПСЖ" составил 27:1. Ответный матч состоится сегодня в Англии.