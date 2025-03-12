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Стали известны планы «Ливерпуля» на летнее трансферное окно

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

Флориан Плеттенберг рассказал о трансферных планах «Ливерпуля» на ближайшее лето. По данным журналиста, «мерсисайдцы» могут расстаться с Харви Эллиоттом, Кивином Келлехером, Ватару Эндо, Диогу Жотой и Федерико Кьезой. Ожидается, что состав английской команды пополнят несколько новичков.

«Ливерпуль» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первой игре 1/8 финала «мерсисайдцы» оказались сильнее «ПСЖ» (1:0). Ответный поединок состоится 11-го марта.

В АПЛ «красные» после 29 туров уверенно лидируют. В активе подопечных Арне Слота 70 набранных очков. «Арсенал», располагающийся на второй позиции в таблице, отстает от «Ливерпуля» на 15 баллов. У «Ноттингем Форест», идущего на третьей строчке, на 19 очков меньше.

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