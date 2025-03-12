22:52 ()
Свернуть список

Погба отбыл срок своей дисквалификации и может перейти в любой клуб

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

10-го марта дисквалификация Поля Погба закончилась. Теперь полузащитник может принимать участие в официальных играх.

Согласно информации, опубликованной в соцсети Беном Джейкобсом, француз планирует вернуться в футбол в ближайшее время. Он активно занимается с личным тренером в Майами и параллельно обсуждает с клубами возможность сотрудничества. Помимо этого, Поль поддерживает связь с Дидье Дешамом, возглавляющим национальную сборную Франции. Специалист готов вернуть Погба в команду, если тот наберет форму.

Сам 31-летний хавбек ранее говорил, что готов к возобновлению карьеры только в топовом чемпионате. Среди претендентов на него назывался «Марсель». Клуб планировал сделать предложение Погба в середине марта.

Также у француза была встреча с Дэвидом Бекхэмом, владеющим «Интер Майами».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close