Погба отбыл срок своей дисквалификации и может перейти в любой клуб

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

10-го марта дисквалификация Поля Погба закончилась. Теперь полузащитник может принимать участие в официальных играх.



Согласно информации, опубликованной в соцсети Беном Джейкобсом, француз планирует вернуться в футбол в ближайшее время. Он активно занимается с личным тренером в Майами и параллельно обсуждает с клубами возможность сотрудничества. Помимо этого, Поль поддерживает связь с Дидье Дешамом, возглавляющим национальную сборную Франции. Специалист готов вернуть Погба в команду, если тот наберет форму.



Сам 31-летний хавбек ранее говорил, что готов к возобновлению карьеры только в топовом чемпионате. Среди претендентов на него назывался «Марсель». Клуб планировал сделать предложение Погба в середине марта.



Также у француза была встреча с Дэвидом Бекхэмом, владеющим «Интер Майами».