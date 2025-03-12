«Реал» хочет купить полузащитника «ПСЖ» на замену Модричу

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

«TodoFichajes» пишет, что «Реал» планирует подписать игрока в полузащиту, который смог бы стать альтернативой возрастному Луке Модричу, которому в этом году исполнится 40 лет. Целью «сливочных» является Витинья, принадлежащий «ПСЖ». В мадридском клубе уверены, что хавбек парижан омолодит состав и отлично подойдет под игровую схему команды.



Однако заполучить португальца будет непросто, поскольку «Пари Сен-Жермен» не намерен отпускать его. Действующее соглашение «красно-синих» с 25-летним футболистом истекает в 2029 году.



В сезоне 2024/2025 Витинья принял участие в 37 матчах (6 забитых мячей, 2 ассиста).



Ориентировочная стоимость португальца составляет € 55 млн евро (Transfermarkt.de).