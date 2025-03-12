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Будущее Джейдона Санчо в "Челси" остается неопределенным

Дата публикации: 12-03-2025 01:41

Нападающий "Челси" Джейдон Санчо, арендованный у "Манчестер Юнайтед", может вернуться в свой клуб по окончании сезона.

Как сообщает Daily Mail, лондонцы пока не смогли договориться с игроком о новом контракте. В случае отсутствия соглашения у "Челси" останется два варианта: либо вернуть Санчо в "МЮ", выплатив солидную компенсацию, либо выкупить футболиста и затем продать его другому клубу.

В текущем сезоне Санчо провел 27 матчей, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами.

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