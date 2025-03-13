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Поль Погба привлек внимание "Фиорентины", "Марселя" и нескольких клубов из чемпионата Испании

Дата публикации: 13-03-2025 17:47

Французский форвард Поль Погба, завершивший дисквалификацию за допинг, намерен продолжить карьеру в Европе.

На данный момент он может подписать контракт только с клубами МЛС, где трансферное окно закрыто до 23 апреля, или с командами японской лиги — там оно действует до 26 марта.

Интерес к Погба уже проявили несколько клубов, среди которых "Марсель", "Фиорентина" и несколько команд из чемпионата Испании.


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