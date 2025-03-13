"Манчестер Юнайтед" – "Реал Сосьедад". Прогноз на матч Лиги Европы 13 марта

Дата публикации: 13-03-2025 17:47

На прошлой неделе команды не смогли определить победителя (1:1), поэтому судьба противостояния решится на "Олд Траффорд".

Для Рубена Аморима прошедшая неделя сложилась удачно, особенно по сравнению с предыдущими. "Манчестер Юнайтед" не проиграл в Сан-Себастьяне, затем сыграл вничью с "Арсеналом", показав достойную игру против одного из сильнейших клубов сезона. А позже португальский специалист получил поддержку от сэра Джима Рэтклиффа, который публично высказался в его пользу в интервью Гари Нэвиллу.

Эти события должны положительно сказаться на моральном состоянии команды, однако кадровые проблемы "Юнайтед" остаются серьезными — травмы оставили состав в дефиците. Даже Рэтклифф отметил, что у клуба попросту заканчиваются футболисты. К счастью для "МЮ", их соперник сейчас переживает спад, что подтвердило не только первое противостояние, но и последующее поражение от "Севильи" в Ла Лиге.

Однако стоит учитывать, что нынешний "Манчестер Юнайтед" под руководством Аморима лучше проявляет себя в матчах с топ-соперниками, чем с командами, играющими от обороны. "Реал Сосьедад" на "Олд Траффорд" вряд ли будет действовать агрессивно, что может создать проблемы для хозяев.

При схожих коэффициентах на победу "МЮ" и на то, что гости не проиграют, ставка на Х2 (кф. – до 2.01) выглядит предпочтительнее. Учитывая, что первая встреча получилась малорезультативной, можно также рассмотреть вариант с тоталом голов в первом тайме меньше 0,5 (кф. – до 2.50).